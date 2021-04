Zeci de arestari la Ierusalim, dupa violente intre tineri israelieni de extrema dreapta, palestinieni si politisti VIDEO

Politisti in tinuta antirevolta au despartit, in noaptea de joi spre vineri, cu apa urat mirositoare, un grup de palestinieni care arunca cu petarde si focuri de artificii si sute de israelieni care scandau sloganuri antiarabe."Moarte arabilor!", au scandat tineri israelieni de extrema dreapta in centrul Ierusalimului, la un mars catre Poarta Damascului, agitand banderoale cu mesajul "Moarte teroristilor"."Sunt evreu si patriot si sunt in tara mea", a declarat David, care participa la acest mars.Sute de politisti israelieni, in tinuta antirevolta, au incercuit zona pentru a impiedica ciocniri - care au loc de la 13 aprilie, la inceputul Ramadanului -, dispersand protestatari dintr-o zona de interdictie de 50 de metri.Politia a anuntat ca a arestat 50 de persoane in noaptea de joi spre vineri - fara sa precizeze cati israelieni si cati palestinieni.Semiluna Rosie palestiniana a anuntat ca au fost raniti 105 de palestinieni - dntre care 21 au fost spitalizati.Politia israeliana a anuntat ca 20 de politisti au fost raniti in ciocniri.Ciocnirile au inceput joi seara, la o manifestatie a miscarii evreiesti de extrema dreapta Lahava - o grupare in mod deschis ostila palestinienilor - care s-a adunat la intrarea in Orasul Vechi. Aceasta manifestatie era anuntata de mai multe zile pe retele de socializare, relateaza AFP.Politia israeliana a desfasurat sute de politisti si cavaleria, cu scopul de a proteja "libertatea de exprimare" si "dreptul de a manifesta" si de a evita confruntari intre activisti de extrema dreapta si palestinieni.Palestinieni, care au denuntat aceasta manifestatie drept o provocare, au organizat propria manifestatie. Acesteia i s-au alaturat credinciosi care veneau de la rugaciunea de noapte de Ramadan pe Espalanada Moscheilor.Extremisti de dreapta au strigat "Moarte arabilor!" si au aruncat cu pietre in fortele de ordine israeliene - care au fost de asemenea tinta tirurilor palestinienilor.Politisti au incercat sa disperseze manifestantii cu gaze lacrimogene, grenade asurzitoare si un tun cu apa.Politia si Semiluna Rosie palestiniana au anuntar arestari si raniti dupa ora locala 22.00, insa ciocniri au continuat in noaptea de joi spre vineri intre politisti si palestinieni.Un jurnalist AFP a vazut incendii pe strazi in Orasul Vechi, iar martori au postat pe retele de socializare imagini cu confruntari violente - in care un evreu a fost batut de catre palestinieni care l-au incercuit.Incidente au avut loc si miercuri la Ierusalim. Inregistrari video postate pe retele de socializare si de catre presa locala surprind cum angajati arabi care muncesc la magazine in centrul Ierusalimului si jurnalisti au fost agresati violent de catre tineri evrei care strigau "Moarte arabilor!".In total 70 de persoane au fost arestate miercuri si joi, iar arestul a 64 dintre ele a fost prelungit, a anuntat politia israeliana.Aceste confruntari, in toiul Ramadanului, au loc in timp ce familii palestiniene din cartierul Sheikh Jarrah, situat in apropiere de intrarea in Orasul Vechi, in Ierusamilul de Est, sunt amenintate cu expulzarea de catre Israel Iordania - care a detinut timp de 20 de ani controlul in Ierusalimul de Est, inainte de cucerirea si anexarea acestuia de catre Israel in 1967 - a incercat saptamana aceasta sa impiedice aceste expulzari - eliberandu-le palestinienilor contracte care atesta, potrivit Ammanului, dreptul acestor familii de a ramane in casele respective.