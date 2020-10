Sute de persoane retinute la Varsovia dupa un protest impotriva restrictiilor impuse pentru a controla coronavirusul

Potrivit politiei, manifestantii i-au atacat pe politisti, au aruncat cu pietre, sticle incendiare si petarde. Politia a recurs la gaze lacrimogene."Avem 278 de persoane retinute. (...) Avem de-a face cu o manifestatie clara de agresiune, acesti oameni au venit sa se bata cu noi", a declarat presei purtatorul de cuvant al politiei din Varsovia Sylwester Marczak.Pe fondul unei cresteri importante a cazurilor inregistrate de COVID-19, cu un record zilnic de 13.632 raportate vineri, sambata in Polonia au fost impuse noi restrictii, intre care inchiderea restaurantelor si barurilor pentru doua saptamani.De asemenea, scolile raman insa deschise pentru copiii pana in clasa a treia, cei mai mari trecand la invatamantul online, iar varstnicii pot iesi din case doar in cazuri speciale.In pofida restrictiilor care vizeaza si adunarile, sambata au avut loc separat si noi proteste impotriva deciziei de joi a Curtii constitutionale ce interzice aproape complet avortul. Pentru duminica erau prevazute alte proteste in fata bisericilor din toata tara.