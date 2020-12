Politia austriaca a arestat inca doi suspecti in ancheta privind atacurile teroriste comise la Viena in noiembrie

Parchetul austriac a precizat ca unul dintre suspecti este un cetatean austriac de origine afgana, al carui ADN a fost descoperit pe arma folosita de jihadistul care a ucis patru oameni pe 2 noiembrie in capitala Austriei. Procurorii vor solicita instantei plasarea in arest preventiv a acestui suspect, in varsta de 26 de ani."Urme ale ADN-ului acestei persoane au fost gasite pe arma", a declarat o purtatoare de cuvant a Parchetului austriac.Despre al doilea suspect nu au fost oferite detalii.Politia l-a impuscat mortal pe autorul atacului comis in 2 noiembrie la Viena, pe care autoritatile austriece l-au descris drept terorist islamist. Austria a arestat deja 15 oameni in ancheta privind acest atac; de asemenea, autoritatile germane si cele elvetiene ancheteaza mai multe persoane banuite de legaturi cu atacatorul.