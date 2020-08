Politia din Israel a arestat 12 protestatari impotriva premierului Benjamin Netanyahu

Un comandant adjunct din zona Ierusalimului, Ofer Schumer, a spus ca politia a folosit o "forta rezonabila" impotriva catorva protestatari care au refuzat paraseasca strada din fata resedintei oficiale a lui Netanyahu pana duminica dimineata la 2 a.m. (23:00 GMT sambata).Dar un protestatar, Gil Barda, a declarat pentru dpa ca interventia politiei a fost excesiv de "agresiva" atunci cand multimile care au refuzat sa plece au fost impinse departe.Peste 10.000 de israelieni s-au adunat sambata in fata resedintei oficiale a premierului la Ierusalim, in ceea ce a fost poate cel mai masiv protest din Orasul Sfant din ultima perioada. Protestul a avut loc intr-o noua zi de manifestatii, din ce in ce mai masive, in toata tara.Mesajele manifestantilor au variat, de la cele politice la cele economice, unele fiind axate mai mult pe procesul de coruptie impotriva premierului de lunga durata al tarii, acuzat de frauda, luare de mita si abuz de incredere si a carui plecare din functie este ceruta, desi Netanyahu neaga toate acuzatiile, iar altele denuntand un management iresponsabil al pandemiei si al crizei economice ulterior. Premierul in varsta de 70 de ani este acuzat, printre altele, de relaxarea prematura a masurilor de izolare pentru a preveni raspandirea virusului si de o lipsa de pregatire pentru un eventual al doilea val.Somajul in tara este acum de peste 20% din cauza reducerilor in activitate determinate de pandemie.Un grup de activisti ai Likud, partidul lui Netanyahu, s-a strans la cativa metri de manifestatia anti-guvernamentala, despartiti de un gard si de un cordon de politie, exclamand mesaje in apararea premierului. "Suntem aici pentru a-l apara pe premier si democratia, pentru ca Benjamin Netanyahu si Likud au castigat la urne. Au incercat prin justitie, au incercat la alegeri si, intrucat nu au putut, acum ies in strada, dar nici aici nu vor reusi", a declarat pentru EFE o aparatoare a sefului guvernului.