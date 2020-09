Politia indiana a arestat un jurnalist, pentru spionaj in favoarea Chinei

Rajeev Sharma, in varsta de 61 de ani, a fost arestat in aceasta saptamana si politistii au confiscat de la domiciliul sau documente confidentiale legate de Departamentul indian al Apararii.Au fost arestati si o femeie cu cetatenie chineza si partenerul ei nepalez, pentru ca i-ar fi dat lui Sharma "sume mari de bani" pentru a oferi informatii serviciilor secrete chineze."La interogatoriu, Rajeev Sharma si-a marturisit implicarea in procurarea de informatii secrete / sensibile si a declarat ca a transmis informatiile chinezilor", a precizat Sanjeev Kumar Yadav, oficial al politiei, intr-un comunicat.In perioada ianuarie 2019 - septembrie 2020, Sharma a primit de la chinezi peste 3 milioane de rupii. (40.799 de dolari).Arestarea jurnalistului vine in contextul unor relatii tensionate intre India si China la frontiera din zona muntilor Himalaya. Relatiile s-au inrautatit dupa ciocniri care au avut loc in iunie, in care India spune ca i-au murit 20 de soldati.