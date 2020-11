Politia rusa anunta ca Navalnii era bolnav de "pancreatita". Ce parere are directorul serviciilor ruse de informatii externe

"Diagnosticul final a fost pus de medici, tinand cont de mai multe studii chimice si toxicologice: dereglarea metabolismului glucidic; pancreatita cronica cu alterarea"anumitor functii, anunta serviciul de presa al filialei din Siberia al Politiei Rusiei."Diagnosticul unei otraviri nu a fost confirmat", subliniza intr-un comunicat politia rusa.La sfarsitul lui august, principalul opozant rus s-a simtit rau in timpul unui zbor in Siberia.Dupa doua zile de spitalizare, el a fost autorizat sa primeasca ingrijiri in Germania, la presiunea apropiatilor sai.Trei laboratoare europene - ale caror concluzii au fost confirmate de catre Organizatia pentru Interzicerea Armamentului Chimic (OIAC) - au stabilit ca Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din grupul noviciok, o substanta conceputa in epoca sovietica.Opozantul, care se afla in continuare in convalescenta in Germania, l-a acuzat in mod direct pe presedintele rus Vladimir Putin ca se afla in spatele otravirii sale, o acuzatie respinsa de Moscova Autoritatile ruse au respins prin varii versiuni orice idee a unei otraviri si au acuzat pe rand serviciile secrete din Occident, apropiati ai lui Navalnii sau pe opozant insusi ca sunt autorii otravirii.Directorul serviciilor ruse de informatii externe SVR Serghei Nariskin, a apreciat vineri ca moartea lui Navalnii ar fi facut din el o "victima sacrificata", utila Occidentului in vederea "relansarii miscarii de protest in Rusia "."Este foarte trist sa vedem ce au devenit (serviciile de) informatii ruse", a reactionat Aleksei Navalnii, care l-a catalogat pe Nariskin drept un "imbecil"."Este amuzant sa-l scoata in aceeasi zi pe Nariskin sa spuna ca am fost otravit de tari NATO odata cu aceasta poveste a Ministerului de Interne cum ca nu a existat vreo otravire", apreciaza opozantul rus intr-un mesaj pe Twitter "Chipurile tarile NATO m-au convins sa tin un regim mortal", denunta el ironic, referindu-se la una dintre versiunile avansate de Moscova, potrivit careia problemele sale de sanatate au legatura cu o alimentatie dezechilibrata.