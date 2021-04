Proteste in Belgia. Zeci de politisti au fost raniti in timp ce incercau sa disperseze o manifestatie la Bruxelles VIDEO

Cel putin 26 de politisti au fost raniti in timpul unei operatiuni de dispersare a multimii care s-a adunat in parcul Bois de la Cambre, in partea sudica a capitalei belgiene, potrivit unui purtator de cuvant al politiei.La fata locului au fost desfasurati politisti calare si au fost aduse tunuri cu apa.Potrivit estimarilor autoritatilor, intre 1.500 si 2.000 de persoane s-au adunat in Bois de Cambre, unde au incalcat masurile de distantare fizica si cele sanitare.Intr-o inregistrare video difuzata de postul public RTBF, se poate vedea cum politia le cere oamenilor sa se disperseze, iar dupa anuntul politiei au loc confruntari. Asupra fortelor de politie sunt aruncate sticle dinspre multimea agresiva, iar unii politisti sunt incoltiti de mai multi manifestanti.Cel putin un politist a fost lovit la cap si transportat la spital, potrivit politiei, citate de Belga.Saptamana trecuta, premierul belgian Alexander de Croo a anuntat masuri anti-coronavirus mai stricte, pe care le-a denumit "pauza de Pasti" sau "perioada de calmare". Numarul maxim de persoane ce se pot aduna in exterior a fost redus de la zece la patru.Pe fondul raspandirii rapide a tulpinii britanice a coronavirusului, scolile si universitatile si-au inchis de asemenea portile luni, cu o saptamana inainte de vacanta de Paste.In timpul ultimei saptamani, Belgia a inregistrat o medie zilnica de contaminari de 4.742 de cazuri, o crestere cu 9% comparativ cu saptamana precedenta. In total, in aceasta tara s-au inregistrat peste 882.000 de infectari cu noul tip de coronavirus si mai mult de 23.000 de decese asociate COVID-19.