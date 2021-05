Polonia a decis sa interzica accesul avioanelor din Belarus in spatiul sau aerian

"Consiliul de ministri a votat in favoarea unei interdictii de intrare in spatiul aerian polonez a avioanelor folosite de companiile din Belarus", a declarat Piotr Muller, potrivit unui mesaj postat pe Twitter Aceasta masura survine in contextul in care liderii UE le-au cerut oficialilor din blocul comunitar sa prezinte noi sanctiuni impotriva Belarusului si sa identifice o cale de a interzice liniile aeriene din Belarus in spatiul aerian comunitar dupa ce un zbor al Ryanair in care se afla un jurnalist disident a fost fortat sa aterizeze duminica la Minsk.