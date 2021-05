Polonia incepe relaxarea. Masca nu se mai poarta in exterior, iar restaurantele se redeschid pentru prima data dupa 6 luni

In multe orase mari, oamenii au sarbatorit redeschiderea zonelor de exterior ale barurilor si restaurantelor in cursul noptii."Am vrut sa ridicam paharul la miezul noptii, urmand exemplul altor tari europene, pentru a celebra deschiderea dupa multe luni", a declarat un proprietar de bar din Cracovia. In conditiile in care vremea a fost calda, terasele s-au umplut din nou in cursul zilei. Oamenii nu mai trebuie sa poarte masti in exterior daca pot pastra o distanta de cel putin 1,5 metri fata de alte persoane in spatiile publice.Intre timp, obligativitatea portului mastii continua sa se aplice in autobuze si trenuri, in magazine si in cele mai multe cladiri publice. "Ar trebui sa avem mereu o masca la noi in caz ca intram in interior", a subliniat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii.Autoritatile au raportat sambata 2.896 noi infectii cu COVID-19 si 298 de decese in ultimele 24 de ore.Peste 71.600 de persoane au murit in Polonia de la inceperea pandemiei din cauze asociate COVID-19. Potrivit datelor actuale, rata de incidenta la sapte zile - numarul de noi infectii la 100.000 de locuitori in ultima saptamana - este de circa 65.