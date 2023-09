Polonia se ofera sa formeze diplomati si politisti moldoveni la standarde UE

Republica Moldova mai are multe de facut pentru a ajunge la standardele UE, dar Polonia saluta aspiratiile europene ale Chisinaului si este gata sa ofere sprijin in acest sens, inclusiv prin cursuri pentru diplomati si politisti.

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a spus, vineri, ca sprijinul polonez se va materializa prin traininguri pentru diplomatii si politistii din Republica Moldova, iar initiativa polono-suedeza a Parteneriatului Estic va constitui o intensificare a Politicii de Vecinatate a UE, in cadrul careia printre prioritati vor fi liberalizarea regimul comercial si libera circulatie a persoanelor.

Republica Moldova este prima tara inclusa in Parteneriatul Estic vizitata de ministrul de externe de la Varsovia de la lansarea initiativei polono-suedeze.

"Ma bucur ca Republica Moldova pare sa aprecieze perspectivele oferite de Parteneriatul Estic si sper ca va fi capabila sa beneficieze in acest sens pentru imbunatatirea si apropierea relatiilor cu UE. Noi sustinem principul Tratatului de la Roma, potrivit caruia orice tara poate sa aplice pentru calitatea de membru UE. Si noi recunoastem Republica Moldova in calitate de vecin european, nu doar de simplu vecin al Europei", a spus ministrul polonez de externe.

Intrebat de presa poloneza care este atitudinea Chisinaului fata de Parteneriatul Estic, Andrei Stratan a declarat ca aceasta este "o initiativa destul de interesanta lansata de Polonia si Suedia" si prioritatile incluse in aceasta initiativa "corespund intru totul aspiratiilor Republicii Moldova, care ar putea fi transpuse in viitorul document politic negociat cu UE".

"Acest Parteneriat va include cele patru libertati pe care l-ar putea oferi UE tarilor care au aspiratii proeuropene si intentii de a se integra in UE. Activitatea in cadrul Parteneriatului ne va da posibilitatea sa avansam din punct de vedere politic si sa ajungem la un mai inalt nivel al relatiilor politice cu UE. Pentru noi este de asemenea important ca acest Parteneriat Estic prevede o atitudine diferentiata fata de tarile incluse si in functie de progrese vor fi posibil de obtinut mai multe deschideri din partea UE pentru Republica Moldova", a mai declarat Andrei Stratan.

Polonia, alte membre noi ale Uniunii Europene si Suedia fac presiuni asupra restului blocului sa ofere legaturi mai puternice vecinilor estici, dupa modelul planurilor pentru regiunea Mediteranei initiate de Franta.

