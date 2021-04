Polonia va relaxa restrictiile anti-pandemie in majoritatea regiunilor. De cand vor putea fi redeschise anumite parti ale economiei

Numarul de noi infectii este in scadere, dar situatia variaza intre regiuni, a declarat Niedzielski intr-o conferinta de presa.Incepand de miercuri, numarul mediu de noi infectii inregistrat in sapte zile a scazut cu peste 20% comparativ cu saptamana trecuta. Totusi, al treilea val ramane vizibil in numarul mare de decese: inca 740 au fost raportate miercuri, numarul total de decese ajungand la 63.473.In 11 regiuni mai putin afectate, incepand de luni, unii elevi cu varsta cuprinsa intre 7 si 9 ani vor putea sa revina in scoli, care vor functiona in sistem hibrid, la scoala si la distanta.In plus, frizeriile si saloanele de infrumusetare se vor putea redeschide.In cinci regiuni preponderent sudice si vestice, Silezia, Silezia Inferioara, Polonia Mare, precum si Opole si Lodz, toate actualele restrictii vor ramane in vigoare. Aceasta inseamna limite mai stricte pentru numarul de persoane permise in marile magazine si in biserici, centre comerciale inchise si invatamant la distanta pentru toti elevii.O serie de restrictii raman neschimbate la nivel national: hotelurile raman inchise pana la 3 mai, in timp ce restaurantele pot sa serveasca la terasa si sa livreze la domiciliu.Miercurea viitoare, Polonia va prezenta un plan pentru redeschiderea unor parti ale economiei, inclusiv hoteluri si restaurante. De asemenea, guvernul va analiza posibilitatea ridicarii obligativitatii de a purta masca in spatiul exterior, a mentionat Niedzielski.