Portugalia a votat pentru legalizarea eutanasiei

Persoanele de peste 18 ani vor putea sa solicite asistenta pentru a-si pune capat zilelor daca se afla in faza terminala si sufera de o durere "persistenta" si "insuportabila", cu exceptia cazului in care se considera ca nu au discernamantul necesar pentru a lua o astfel de decizie.Acest proces va fi deschis doar pentru cetatenii portughezi si rezidentii legali, pentru a preveni ca oamenii sa calatoreasca in Portugalia pentru a obtine ajutor medical ca sa-si puna capat zilelor Legea se afla acum in mainile presedintelui Marcelo Rebelo de Sousa, un conservator, pentru promulgare. El a declarat anterior ca va respecta votul parlamentului.Citeste si: Pacientul cu arsuri grave din Constanta a ajuns in Belgia infectat cu trei bacterii, dupa spitalizarea in Romania Unii au criticat momentul acestui vot, reprezentanti ai partidului de opozitie PSD (de centru-dreapta) afirmand ca din cauza pandemiei de coronavirus care afecteaza tara "exista o mare neliniste, o mare teama in randul oamenilor care are legatura cu chestiuni de viata si de moarte".Intr-o scrisoare adresata parlamentului, doua grupuri care administreaza majoritatea caminelor de batrani din Portugalia, care au fost dur lovite de pandemie, sustin ca "aprobarea eutanasiei reprezinta o lipsa de respect pentru toti acesti oameni".Insa liderul parlamentar al formatiunii Oameni-Animale-Natura, Ines Real, a declarat: "Este necinstit sa invoci un moment extrem de dificil in tara... sa confuzi decesele legate de COVID-19 cu procesul legislativ care are drept obiectiv sa permita eutanasia pentru cei suferinzi".Portugalia, o tara majoritar catolica ce a petrecut o mare parte din secolul al XX-lea, pana la revolutia din 1974, sub un regim fascist, a facut de atunci mari pasi inainte in reformele liberale care sustin drepturile omului. Acest stat a legalizat avorturile in 2007 si a autorizat casatoriile intre persoanele de acelasi sex in 2010.