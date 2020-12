Portugalia preia de la 1 ianuarie presedintia Consiliului UE. Va trebui sa puna in aplicare planul recuperarii economice intr-un climat post-Brexit

Presedintia germana lasa mostenire un acord pentru planul de recuperare si buget comunitar pentru perioada 2021-2027, insa sarcina este departe de a fi finalizata. Mai trebuie puse la punct instrumentele care sa permita ca fondurile sa inceapa sa ajunga la statele membre, demers care ii va reveni premierului lusitan Antonio Costa.Dupa ce acordul pentru buget s-a complicat la finalul anului ca urmare a veto-ului Ungariei si Poloniei din cauza disputei privind statul de drept, nimeni nu garanteaza ca aceasta faza a discutiilor va fi una usoara."Ar putea aparea dificultati. Portugalia trebuie sa accelereze procesele si sa garanteze ca lucrurile se fac la timp", a declarat pentru EFE Antonio Mendoza, profesor la Institutul Superior de Economie si Gestiune din Lisabona, fost ministru al lucrarilor publice intre 2009 si 2011.Mendoza este de parere ca "astazi exista deja un consens potrivit caruia impactul economic al COVID-19 este profund si de durata", insa insista asupra necesitatii de a actiona rapid, deoarece "Europa nu poate ramane in urma altor zone de pe glob".Impactul este totodata si unul de ordin social, deoarece pandemia a lovit din greu forta de munca si a accentuat inegalitatile, o realitate deloc straina presedintiei portugheze, care vrea sa acorde prioritate pilonului social al UE.Si, toate astea, intr-un semestru in care Brexit-ul va deveni realitate, dupa acordul incheiat in ajunul Craciunului intre Bruxelles si Londra, dupa negocieri-maraton. In acest context, Portugalia ar putea fi un "bun mediator" in privinta relatiei viitoare cu Regatul Unit, dupa cum a declarat recent intr-un interviu pentru EFE ministrul de externe portughez Augusto Santos Silva.Portughezii si britanicii sunt uniti prin cea mai veche alianta diplomatica din lume, care dateaza din secolul al XIV-lea, dar in plus "exista o sensibilitate speciala a Portugaliei, dincolo de istorie, fata de Regatul Unit", a explicat pentru EFE economistul Universitatii din Coimbra, Jose Reis.Mii de britanici detin o a doua resedinta in Portugalia si exista o importanta comunitate de imigranti portughezi in Regatul Unit. Reis considera ca trebuie sa se profite de aceste legaturi, intr-un pariu pentru "toleranta, intelegere si cooperare" care poate ajuta la consolidarea noilor relatii pe care le stabileste acordul incheiat cu Regatul Unit.Promovarea deschiderii Europei catre lume si a leadership-ului sau "in consolidarea unui sistem de comert international deschis si bazat pe reguli" reprezinta o alta prioritate inclusa de Portugalia in agenda presedintiei sale, iar acest lucru nu reprezinta o noutate. In trecut, cand a mai detinut presedintia Consiliului UE, Portugalia a acordat o importanta speciala relatiilor externe ale UE si a stiut sa profite de relatiile istorice pe care le mentine pe aproape toate continentele, ca urmare a trecutului sau colonial: in Africa lusofona, in Brazilia sau in tari asiatice precum Timorul de Est si India Pe parcursul acestui semestru, Portugalia doreste sa dea un impus special relatiilor cu India, prin intermediul primului summit intre gigantul asiatic si Uniunea Europeana, intr-un moment in care exista deja discutii pentru un viitor acord comercial.Portugalia are relatii puternice si cu Brazilia, cu care, in semestrul in care Portugalia a detinut ultima presedintie europeana prin rotatie, in 2007, a organizat un summit in care s-a decis consolidarea relatiilor economice si comerciale. Aceasta fratie ar putea fi utila in perspectiva acordului dintre UE si Mercosur."Desi este o tara mica si la periferia Europei, Portugalia este o fereastra pentru economia globala", sustine Antonio Mendoza.Portugalia nu va uita nici de alte doua aspecte care au fost axele Uniunii Europene in ultimii ani, tranzitiile digitala si ecologica."Sunt un portdrapel pentru promovarea schimbarilor la nivel industrial si economic", subliniaza Mendoza, care considera ca "o economie mica precum cea a Portugaliei este deosebit de sensibila la tehnologie, are nevoie de ea". Iar acesta este un sector caruia i s-a dat un impuls puternic in ultimii ani, cand vizibilitatea Portugaliei la nivel tehnologic a crescut, in contextul in care aceasta tara gazduieste in fiecare an una dintre cele mai mari conferinte in domeniu, Web Summit.De altfel, cu prilejul ultimei editii a Web Summit, ministrul economiei si tranzitiei digitale portugheze Pedro Siza Vieira a anuntat ca, in timpul presedintiei europene, Portugalia se va dedica "stipularii faptului ca valorile fundamentale trebuie asigurate in cadrul societatii digitale"