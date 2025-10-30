Posibila motiune de cenzura impotriva Comisiei Barroso

Copresedintele Verzilor in Parlamentul European, Daniel Cohn-Bendit, a propus, marti, la Strasbourg o motiune de cenzura impotriva Comisiei Barroso, partial din cauza responsabilitatii acesteia in criza financiara.

"Comisia nu ne explica de ce astazi ne spune contrariul a ceea ce ne spunea acum un an" in ceea ce priveste reglementarea pietelor financiare si politicilor de relansare economica, a subliniat el intr-o conferinta de presa, explicand motivele pentru care propune motiunea de cenzura, informeaza AFP.

"Nu putem continua cu un presedinte al Comisiei Europene care isi schimba pozitia dupa cum bate vantul", a spus fostul lider al revoltei studentesti din mai 1968.

Din punctul sau de vedere, "aceasta Comisie si presedintele sau nu au fost si nu sunt la inaltimea a ceea ce au de facut" in fata crizei si a negocierilor pentru pachetul energie-clima.

Grupul Vertzilor nu a decis inca oficial depunerea motiunii de cenzura, a precizat copresedinta grupului, Monica Frassoni.

Insa in orice caz, Verzii vor face campanie la urmatoarele alegeri europene impotriva mentinerii lui Barroso in functie, a adaugat Daniel Cohn-Bendit.

Un caz precedent, cand Comisia lui Jacques Santer a demisionat in 1999 in fata amenintarii unei motiuni de cenzura in Parlamentul European, din cauza scandalului in care era implicata comisarul Edith Cresson, "pare ridicol, comparat cu problemele actuale", a mai subliniat liderul ecologist.

Jose Manuel Durao Barroso era favorit pentru un nou mandat, inainte de criza financiara. El poate conta in special pe sprijinul Frantei si Germaniei. Urmatoarele alegeri europene sunt prevazute in vara anului 2009.

"Daca vor sa existe, Verzii trebuie sa gaseasca sloganuri", a spus presedintele grupului PPE Joseph Daul, principalul grup din Parlamentul European, comentand initiativa.

Ideea unei motiuni de cenzura impotriva lui Barroso nu are nici sprijinul grupului liberal.

"Nu poti cere demisia cuiva doar pentru ca nu-ti place politica sa", a spus presedintele grupului liberal, Graham Watson.

Este adevarat ca bilantul lui Barroso "nu este nici prea bun, nici prea rau", dar in 1999, "existau motive cu adevarat clare pentru ca Santer sa demisioneze", a apreciat liderul liberal.

