Poveste incredibila din SUA: un barbat a stat 44 de ani, nevinovat, in inchisoare. El a fost condamnat pentru un viol pe care nu l-a comis

Ronnie Long (64 de ani), un american de culoare, avea 20 de ani cand a fost condamnat. Pentru fapta de care a fost acuzat a primit nu mai putin de 80 de ani de inchisoare, instanta stabilind ca ar fi atacat o femeie alba in orasul sau natal, Concord, New Carolina, SUA. Presupusa fapta a barbatului a avut loc in 1976.Ronnie Long si-a sustinut nevinovatia timp de 44 de ani, iar condamnarea i-a fost anulata joi, cand procurorul districtual din Carolina de Nord a depus o motiune in fata instantei federale, iar Curtea de Apel de gradul patru dim SUA a decis ca drepturile sale constitutionale au fost incalcate in timpul procesului, potrivit publicatiei Metro Ronnie Long a fost intampinat de familie si prieteni la eliberare, joi, in fata inchisorii districtuale Abermarle din comitatul Stanly, Carolina de Nord."Nu ma vor mai inchide niciodata", a spus el, indemnandu-i si pe altii care se afla in aceeasi situatie ca el "sa nu renunte niciodata".El i-a multumit familiei si devotatei sale sotii, Ashleigh, care l-au sustinut. S-a casatorit cu ea in 2014. Ashleigh a infiintat o campanie online pentru strangere de fonduri, reusind sa stranga peste 15.000 de dolari, pentru ca sotul ei sa poata sa se intretina dupa eliberare.Un juriu format doar din persoane albe il condamnase, acum mai bine de patru decenii, in ciuda lipsei unor probe care sa-l lege de fapta, arata sursa citata."Sansa nu a fost deloc de partea sa, mai ales din cauza evolutiei rasismului in Carolina de Nord si in special in localitatea Concord, in anul 1976" a explicat avocata barbatului, Jamie Lau.Acum, Curtea federala si-a declinat competenta catre o instanta inferioara, care urmeaza sa ia o decizie finala asupra nevinovatiei lui Ronnie Long, iar avocatii sai se asteapta ca toate acuzatiile sa fie respinse, "pentru ca nu exista nici o dovada clara ca Ronnie a savarsit infractiunea pusa in sarcina lui".Dovezile care i-au aratat nevinovatia ar fi fost descoperite in anul 2005, arata sursa citata.