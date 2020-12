Povestea imaginii emotionante in care un medic incearca sa consoleze un pacient cu COVID. "Eram si eu la fel de trist ca si el"

Potrivit celor de la agentia Getty, medicul din fotografie se numeste Joseph Varon si este seful echipei medicale de la Centrul United Memorial din Houston, Texas, iar imaginea a fost surprinsa chiar de Ziua Recunostintei.Fara sa stie ca este filmat, medicul a cedat primului impuls si l-a luat in brate pentru a-l consola pe pacientul disperat. "Fotograful ma insotea si tocmai intram in unitatea COVID pe care o am in grija, cand am observat ca pacientul in varsta coborase din pat si incerca, plangand, sa iasa din salon. M-am apropiat si l-am intrebat de ce plange. 'Vreau sa ajung la sotia mea', a raspuns. Asa ca mi-am pus mainile in jurul lui si l-am imbratisat. Chiar nu stiam ca sunt fotografiat in acel moment", a spus medicul.Imbratisarea a avut efectul scontat, iar barbatul s-a calmat. Medicul a dat dovada de compasiune si a aratat empatie cand a vorbit despre tristetea pacientului. "E foarte dificil. Va puteti imagina cum e sa stai inchis intr-o camera in care vin oameni imbracati in costume spatiale si sa nu poti comunica cu altcineva decat prin intermediul telefonului, daca esti norocos. Este si mai dificil pentru varstnici, pentru ca se simt singuri, izolati".Exista insa si o veste buna. Pacientul in varsta diagnosticat cu COVID-19 ar putea fi externat pana la sfarsitul acestei saptamani, a mai afirmat medicul.CITESTE SI: