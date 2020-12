Povestea emotionanta a unui cuplu de pensionari britanici. "Am implinit 90 de ani, ne-am mutat impreuna si ne-am facut vaccinul anti-COVID"

Dansul i-a adus impreuna

Lily Abbot si Trevor Hirst sunt nonagenari si sunt printre primii localnici din Bradford care s-au vaccinat contra COVID. Povestea lor a fost relatata de doctorul John Wright de la Infirmeria Regala Bradford, iar acum face furori in Marea Britanie. BBC a publicat aceasta poveste de dragoste sub semnatura lui Wright. Acesta scrie caLily Abbot si Trevor Hirst s-au intalnit pe ringul de dans acum trei decenii. Timp de 30 de ani au fost prieteni buni. Apoi, la cativa ani dupa ce Wilf, sotul lui Liliy, a decedat, iar Trevor si-a pierdut la randul sau sotia, pe Rita, cei doi s-au apropiat si mai mult.I-a unit dansul, chiar daca au o varsta. Iar recent, la inceputul anului 2020, cei doi au facut marele pas si s-au mutat impreuna. "Unii dintre prietenii nostri au spus: De ce nu va casatoriti? Am spus: Nu vrem sa ne casatorim, amandoi am fost casatoriti, nu avem nevoie de acte, suntem in regula", a povestit Lily.Trevor a decis sa se mute la iubita sa dupa ce Lilly a cazut si si-a fisurat o coasta. Din acel moment, el a decis ca trebuie sa-i fie alaturi si sa aiba grija de ea.Zilele trecute, cei doi indragostiti au decis sa se imunizeze impotriva COVID si s-au prezentat la unul dintre cele doua centre de vaccinare din orasul lor. Acolo l-au intalnit pe John Wright, medic si epidemiolog, seful Institutului Bradford pentru Cercetari in Sanatate. Medicul a scris povestea lor pentru BBC si le-a dat si o veste buna britanicilor."Sunt increzator ca Lily si Trevor se vor intoarce la dans, pe masura ce imunitatea de turma va duce la eliminarea virusului din viata noastra de zi cu zi, iar acest lucru va avea loc in 2021, cand va fi vaccinata aproximativ 70% din populatie", a incheiat Wright.