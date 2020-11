Povestea firmei dintr-un sat maghiar care joaca un rol esential in cursa pentru obtinerea unui vaccin anti-COVID

Noemi Lukacs, o bioloaga in varsta de 71 de ani, s-a retras in Szirak, satul sau natal, pentru a pune bazele English&Scientific Consulting (SciCons) si a produce un detector genetic atat de sensibil, incat doar cateva grame din acesta pot alimenta intreaga industrie mondiala timp de un an."Producem anticorpi monoclonali", a declarat, pentru Reuters, Lukacs, din casa cu un singur etaj, acum partial transformata intr-un laborator de prima clasa. Pudra alba este livrata la nivel mondial din acest loc, scrie HotNews "Acesti anticorpi recunosc acidul ribonucleic", a explicat aceasta. Prezenta acestuia semnaleaza existenta unui virus viu. Mai important, acesta este un produs derivat al procesului folosit de gigantul Pfizer si compania germana BioNTech in crearea vaccinului lor experimental impotriva coronavirusului. Si pentru ca poate fi daunator celulelor umane, acesta trebuie sa fie filtrat afara din orice vaccin utilizat la oameni.Exista mai multe metode de filtrare, insa cea mai utilizata pentru controlul calitatii este expunerea vaccinului la anticorpii produsi de Lukacs. Rezultatul: o coada de reprezentanti ai marilor companii farmaceutice la usa sa.Mica firma se dezvolta rapid, insa veniturile sale au atins doar 124 milioane de forinti (usor peste 400.000 de dolari) anul trecut, cu profituri de 52 milioane de forinti. Banii ajung pentru cinci angajati si pentru fondurile proiectelor locale de caritate din Szirak.Citeste intreaga stire: O firma dintr-un sat maghiar joaca un rol extrem de important in cursa pentru obtinerea unui vaccin anti-COVIDNoemi Lukacs este multumita. Succesul inregistrat in domeniul sau este suficient. Metodologia mRNA reprezinta un intreg grup nou de medicamente, vaccinul COVID-19 fiind primul produs care va primi, probabil, unda verde si va ajunge la productie in masa.