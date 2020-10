Presedintele Poloniei, Adrzej Duda, depistat cu noul coronavirus. Care e starea lui medicala

"Presedintele a fost testat vineri, 23 octombrie, pentru coronavirus. Rezultatele au fost pozitive. Presedintele este bine si suntem in permanent contact cu serviciile medicale relevante", a precizat un oficial al administratiei prezidentiale, Blazej Spychalski, citat de Reuters Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat vineri, 23 octombrie 2020, ca intreaga tara intra in "zona rosie" incepand de sambata, 24 octombrie 202, cu o inchidere partiala a scolilor primare si a restaurantelor, in urma unei cresteri record a cazurilor de COVID-19, potrivit Digi 24 Vorbind la o conferinta de presa online, premierul Morawiecki le-a cerut "tuturor celor care pot lucra de la distanta sa o faca" incepand de saptamana viitoare.El a indemnat persoanele in varsta de peste 70 de ani sa ramana acasa si a anuntat crearea unui "Corp de sprijin pentru seniori", format din voluntari care vor ajuta varstnicii cu aprovizionarea.Scolile primare vor fi partial inchise, cu exceptia primilor trei ani, pentru ceilalti elevi si pentru studenti activitatea urmand sa se desfasoare online.Piscinele si cluburile sportive vor fi de asemenea inchise, in timp ce restaurantele, cafenelele si barurile vor putea vinde produse numai pentru consumatie la domiciliu.Orice adunare va fi limitata la maxim cinci persoane, nuntile suspendate si a fost restrans numarul persoanelor in magazine, in mijloacele de transport public si biserici.Citeste si: