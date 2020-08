Pregatiri privind "linia corecta de lupta", in Coreea de Nord. Anuntul facut de Kim Jong-un

La o reuniune prezidata miercuri de liderul nord-coreean Kim Jong-un, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Coreean a decis prezentarea planului economic la congresul partidului, a informat, joi, presa de stat.La sedinta plenara s-a decis convocarea congresului partidului "pentru a stabili o linie corecta de lupta si politici strategice si tactice pe baza noilor cerinte ale revolutiei noastre in curs si situatiei predominante", a relatat agentia oficiala de presa KCNA.Agentia noteaza ca economia nu s-a imbunatatit pe fondul "provocarilor multiple neasteptate". Scopul cresterii vizibile a nivelului de trai al oamenilor nu a fost atins.Al 8-lea Congres al Partidului Muncitoresc Coreean va fi convocat in ianuarie.Congresul, care initial trebuia sa aiba loc la fiecare cinci ani, este cel mai important organism al partidului. Dar al saptelea congres, organizat in mai 2016, a fost primul ce a avut loc in 36 de ani, scrie Agerpres.La acea vreme, Kim Jong-un a fost ales in functia nou creata de presedinte al partidului.