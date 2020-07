Premiera in SUA dupa 17 ani: Doua executii federale intr-o saptamana

Wesley Purkey a fost condamnat in 2003 in statul Missouri pentru ca a violat si ucis o fata de 16 ani, dupa care i-a dezmembrat cadavrul si l-a ars intr-un iaz septic. Barbatul a fost declarat mort la ora locala 8.19 (12.19 GMT), in camera de executii a inchisorii federale din Terre Haute, Indiana, a mentionat purtatoarea de cuvant Kristie Breshears.Avocatii sai au incercat sa convinga instanta ca Purkey are creierul afectat de Alzheimer si, desi a acceptat responsabilitatea crimei, nu mai este capabil sa inteleaga motivul executarii sale, care daca ar fi pusa in aplicare ar constitui o incalcare a legii fundamentale a SUA.Executia de joi a fost precedata de cea a lui Daniel Lee, tot la Terre Haute, inainte de care guvernul american a mai executat din 1963 doar trei condamnati, intre 2001 si 2003.Lee, Purkey si alti condamnati la moarte s-au numarat intre initiatorii unei serii de procese care au contestat legalitatea noului "protocol" guvernamental anuntat acum un an in baza caruia injectia letala cu un mix de trei substante a fost inlocuita cu o injectie doar pe baza de pentobarbital.Un judecator federal a fost de acord cu opinia unui expert medical, citat de avocatii condamnatilor, in sensul ca folosirea acestei substante ar putea incalca interzicerea prin constitutie a "tratamentelor crude si neobisnuite" prin faptul ca produce o senzatie dureroasa de inec, generata de umplerea plamanilor cu lichid, inainte ca persoana supusa respectivului tratament sa-si piarda cunostinta.