Premierul Armeniei are coronavirus

Pasinian se afla in fruntea fostei republici sovietice de doi ani, cand o serie de proteste de amploare impotriva precedentului guvern l-au adus la putere.Premierul armean sustine ca este in prezent asimptomatic si ca se va autoizola intr-un efort de a preveni raspandirea bolii potential letale, relateaza DPA."Voi lucra de acasa, din resedinta prim-ministrului", a anuntat Pasinian intr-o inregistrare video postata pe contul sau de Facebook , explicand ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.Armenia, o tara relativ mica cu circa 3 milioane de locuitori care se invecineaza cu Turcia si Iranul, a raportat pana in prezent peste 9.400 de cazuri confirmate de noul coronavirus, intre care 139 de decese.