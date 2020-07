Premierul bulgar Boyko Borissov cere demisia a trei ministri in urma unor speculatii

Cei trei ministri, de interne, economie si de finante, sunt membri ai partidului de dreapta de guvernamant GERB.''Vin vremuri dificile din cauza situatiei create de coronavirus. Nu-mi pot imagina tara guvernata de liderii protestelor. Ar intra imediat in colaps, pentru ca au mai fost la putere si am vazut ce s-a intamplat'', a spus premierul Borisov. El s-a referit la Partidul Socialist, principala formatiune de opozitie, pe care-l acuza ca se afla in spatele protestelor incepute cu o saptamana in urma si care cer demisia guvernului de dreapta, acuzat de manifestanti pentru coruptia endemica din tara.Premierul Borisov l-a acuzat de asemenea pe presedintele tarii, Rumen Radev, cu care se afla intr-o relatie de rivalitate pentru putere, ca incita la proteste si ca ar pregati sa-si instaleze propriul guvern condus de Delian Peevski, un politician milionar in care multi vad un simbol al oligarhiei bulgare.Conflictul dintre Radev si Borisov a escaladat dupa ce seful executivului l-a acuzat pe presedinte ca ar fi in spatele publicarii unor imagini despre care Borisov spune ca sunt trucate si in care acesta din urma apare langa teancuri cu bani, lingouri de aur si un pistol.Declansatorul protestelor a fost aparitia unor alte imagini in care politia scoate un politician al opozitiei de pe o plaja publica folosita ca proprietate privata de Ahmed Dogan, un alt oligarh bulgar.In ziua urmatoare, procuratura a perchezitionat sediul presedintiei si a retinut doi consilieri ai sefului statului sub acuzatiile de trafic de influenta si furt de secrete de stat.Desi manifestatiile au fost in general pasnice, au existat si cateva confruntari cu politia, soldate cu noua raniti si 31 de arestari. O noua manifestatie este convocata joi in centrul Sofiei fata sediilor guvernului, presedintiei si parlamentului.GERB si Patriotii Uniti, o alianta de partide nationaliste ce face parte din coalitia guvernamentala, au anuntat ca nu vor vota motiunea de cenzura care va fi dezbatuta in parlament pe 24 iulie si vor sustine desfasurarea alegerilor legislative la termen, adica in primavara anului viitor.