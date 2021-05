Premierul ceh Andrej Babis, inculpat intr-un dosar de presupusa frauda cu fonduri europene

Politia banuieste ca in 2007 Babis a transferat temporar ferma si resort-ul "Cuibul de berze", din apropiere de Praga, in afara holdingului sau agro-alimentar Agrofert, pentru a beneficia de subventiile europene destinate micilor intreprinderi. Conform politiei, el ar fi deturnat astfel subventii de aproape 2 milioane de euro.Omul politic si de afaceri in varsta de 66 de ani, de origine slovaca si al cincilea cel mai bogat om din Cehia , potrivit Forbes, a negat ca ar fi actionat ilegal."Documentatia privind cazul numit de media afacerea 'Cuibul de berze' a fost remisa astazi procurorului general, insotita de o propunere de inculpare", a anuntat intr-un comunicat biroul procurorului din Praga.Comunicatul noteaza ca procurorul poate decide "inculparea, incetarea procedurii penale sau abordarea cazului in alt mod".Politia a mai solicitat inculparea lui Babis si in 2019, dar atunci un procuror a conchis ca acuzatiile sunt nefondate. In acelasi an insa procurorul general a redeschis dosarul cu privire la Babis si la asistenta sa Jana Mayerova.Andrej Babis, ex-comunist si fost colaborator al politiei secrete a anilor 1980, pe cand fosta Cehoslovacie era "satelit" sovietic, este de asemenea acuzat de conflict de interese de catre Comisia Europeana.Premierul insista ca a transferat proprietatea holdingului Agrofert catre doua fonduri fiduciare tocmai pentru a evita un conflict de interese, dar registrele publice il prezinta in continuare drept beneficiar efectiv al grupului.Andrej Babis conduce in prezent un guvern minoritar de coalitie format din miscarea sa populist-centrista ANO (Da, in ceha) si social-democrati.Daca ANO s-a mentinut ani la rand la 30% in sondaje, recent formatiunea a cazut in dizgratia alegatorilor, nemultumiti de gestionarea pandemiei de catre guvern. Cu putin peste patru luni inaintea alegerilor legislative din octombrie a.c., ANO a iesit pe pozitia a treia intr-un sondaj realizat de agentia Kantar CZ, weekendul trecut, cu 19%, dupa doua coalitii ale opozitiei.