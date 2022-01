Premierul leton va cere FMI relaxarea termenilor acordului de imprumut

Premierul leton Valdis Dombrovskis va cere FMI sa majoreze plafonul deficitului bugetar impus pentru imprumutul de 7,5 miliarde de euro, in caz contrar statul leton urmand sa intre in incetare de plati in iunie.

Dombrovskis, instalat in functie in urma cu doua saptamani, a afirmat ca va incerca sa convinga in aceasta saptamana delegatia FMI sa renegocieze termenii acordului de imprumut.

Una dintre conditiile impuse Letoniei este mentinerea deficitului bugetar la 5% din PIB in 2009, insa Dombrovskis spera ca Fondul sa accepte majorarea acestui deficit la 7%.

Dombrovskis a confirmat totusi intentia Letoniei de a adopta moneda euro in 2012.