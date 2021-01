Premierul Morrison spune ca Julian Assange poate reveni acasa, in Australia, dupa rezolvarea problemelor legale

Un judecator britanic a blocat luni cererea de extradare formulata de SUA, unde Julian Assange se confrunta cu acuzatii penale, inclusiv incalcarea unei legi de spionaj, invocand problemele de sanatate psihica ale australianului de 49 de ani care cresc riscul unei sinucideri.Departamentul de justitie al SUA a declarat ca va continua sa urmareasca extradarea lui Assange, procurorii americani urmand sa faca apel la Inalta Curte din Londra."Ei bine, sistemul de justitie isi urmeaza cursul si noi nu suntem parte la asta. Si, asemeni oricarui australian, i se ofera sprijin consular si ar trebui, stiti, daca apelul esueaza, evident ca ar putea sa se intoarca in Australia ca orice alt australian" a declarat Morrison pentru postul de radio local 2GB.Assange este acuzat de catre SUA pentru 18 infractiuni referitoare la publicarea catre WikiLeaks a sute de mii de documente confidentiale, militare si diplomatice, care au pus in pericol viata mai multor persoane, in opinia autoritatilor americane.Pe de alta parte, sustinatorii lui Assange il considera pe jurnalistul australian un erou anti-establishment care a devenit o victima pentru ca a expus o serie de actiuni incorecte ale SUA in Afganistan si Irak . Acestia sustin ca punerea sa sub urmarire penala este un atac motivat politic la adresa jurnalismului si a libertatii de exprimare.Luni, presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a anuntat ca tara sa este pregatita sa ofere azil politic lui Julian Assange si a salutat decizia judecatorului britanic de a refuza extradarea fondatorului WikiLeaks catre SUA.