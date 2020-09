Premierul Poloniei: "Cazul Navalnii si criza din Belarus ar trebui sa fie alarma de trezire pentru Germania"

O decizie de renuntare la Nord Stream 2 "ar trebui sa fie la mintea cocosului" pentru Germania, ai carei politicieni au recunoscut deja ca acesta este un proiect politic, a declarat Morawiecki acordat postului Bloomberg TV.Varsovia se opune de mult timp proiectului Nord Stream 2, care ar permite transportarea a 55 de miliarde de metri cubi de gaz natural in fiecare an din Rusia catre Germania via platforma Marii Baltice, ocolind tari de tranzit precum Polonia si Ucraina Polonia considera Nord Stream 2 drept un demers pur politic care ar spori dependenta Europei de gazul natural rusesc si i-ar permite Rusiei sa exercite presiuni asupra tarilor de tranzit.Proiectul ar fi in mod special periculos pentru Ucraina, care ar putea fi decuplata de la tranzitul de gaz natural.Construirea gazoductului Nord Stream 2 este aproape completa.Luni, purtatorul de cuvant al cancelarului german a afirmat ca Angela Merkel nu exclude o masura cu privire la proiectul Nord Stream 2 ca raspuns la otravirea lui Aleksei Navalnii. Guvernul rus neaga ca ar avea vreo responsabilitate in acest caz.SUA au adoptat sanctiuni contra companiilor implicate in Nord Stream 2, iar mai multi congresmeni au avertizat ca vor urma si alte masuri.