Premierul Poloniei le cere manifestantilor pro-avort sa renunte la proteste pentru a evita infectarea cu coronavirus

"Concentrati-va aceasta furie (...) asupra mea, asupra politicienilor, dar crutati-i pe cei care pot fi afectati (de virus) in doua saptamani", a declarat Morawiecki."Ca protestatari, veti fi in contact cu persoane in varsta (...) si asta poate duce la consecinte dramatice", a spus prim-ministrul.Joi, Polonia a raportat peste 20.000 de noi cazuri de coronavirus pentru prima data de la inceputul pandemiei. Ingrijorarile cresc asupra capacitatii sistemului de sanatate al tarii de a face fata ritmului de extindere a bolii.In ultima saptamana, mii de protestatari au sfidat interdictiile privind adunarile mai mari de cinci persoane pentru a protesta impotriva unei hotarari judecatoresti ce a interzis efectiv toate avorturile.Tribunalul Constitutional declara in hotarare ca avorturile datorate unor defecte congenitale severe si ireversibile ale fatului sunt ilegale in virtutea constitutiei.Astfel de avorturi au reprezentat aproape toate cele 1.110 de intreruperi legale de sarcina efectuate in Polonia anul trecut.Politia estimeaza ca 430.000 de persoane au manifestat miercuri participand la peste 400 de adunari in toata tara. O mare demonstratie este planificata pentru vineri la Varsovia.Furia protestatarilor este indreptata impotriva partidului la putere Lege si Justitie (PiS) si liderului sau Jaroslaw Kaczynski. Multi din afara PiS vad Tribunalul Constitutional ca un organism politizat sub influenta sa.Kaczynski a fost acuzat de adversari ca a inspirat decizia tribunalului si a provocat conflictul dintre protestatari si sustinatorii sai.