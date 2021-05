In cate zile ar putea Spania sa obtina imunitatea colectiva. Premierul Pedro Sanchez spune ca va fi in aceasta vara

Cu ajutorul vaccinarii am inceput sa depasim "cea mai rea calamitate a umanitatii in ultimii o suta de ani", a spus Pedro Sanchez la o conferinta de presa la Atena, dupa o intalnire cu omologul sau grec Kyriakos Mitsotakis."Ne aflam la numai 100 de zile de obtinerea imunitatii de grup, adica atingerea obiectivului ca 70% din populatia spaniola sa fie vaccinata si, prin urmare, imunizata", a adaugat seful guvernului spaniol, care a dat 18 august ca data aproximativa pentru atingerea acestui prag in tara sa.El a anuntat ca, pana in prezent, o treime din populatia adulta a Spaniei a primit cel putin prima doza de vaccin anti-COVID-19, jumatate din aceasta treime primind si rapelul.