Premiul pentru libertatea presei UNESCO/Guillermo Cano, acordat unei jurnaliste filipineze

Investigatiile efectuate de Maria Ressa, in varsta de 57 de ani, directoarea media online Rappler, au dus in ultimii ani la numeroase dispute legale, amenintari si agresiuni cibernetice, aminteste Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO).Aceasta fosta jurnalista de investigatie a CNN pentru Asia de Sud-Est, implicata in apararea libertatii presei, ''a fost arestata pentru presupuse infractiuni legate de exercitarea profesiei sale'', in timp ce ''primea in medie peste 90 de mesaje de ura pe ora pe Facebook '', precizeaza UNESCO.''Lupta infailibila a Mariei Ressa pentru libertatea de expresie este un exemplu pentru multi jurnalisti din intreaga lume'', a declarat presedintele juriului international pentru Premiu, Marilu Mastrogiovanni. ''Cazul sau este emblematic pentru tendintele globale care reprezinta o amenintare reala pentru libertatea presei si, prin urmare, pentru democratie'', a adaugat aceasta jurnalista de investigatie italiana, potrivit unui comunicat al UNESCO.Ceremonia de inmanare a premiului, in valoare de 25.000 de dolari si numit dupa numele unui jurnalist columbian asasinat in 1986, va fi difuzata online pe 2 mai din Windhoek, Namibia.In perioada 29 aprilie - 3 mai, UNESCO organizeaza la Windhoek o ''conferinta a Zilei mondiale a libertatii presei'' (marcata pe 3 mai), care ar urma sa fie ''ocazia pentru jurnalisti profesionisti si alti actori din sectorul media sa solicite masuri urgente pentru a face fata amenintarilor la adresa presei independente si locale din intreaga lume, agravate de pandemia de COVID -19''