Preot catolic, injunghiat in Turcia

Un preot catolic a fost internat duminica intr-un spital din Izmir (vestul Turciei), dupa ce a fost injunghiat, acesta fiind utimul atac asupra unui preot crestin dintr-o serie de atentate si agresiuni care au avut loc in aceasta tara majoritar musulmana, a anuntat politia, informeaza NewsIn.

Un barbat l-a atacat si injunghiat in biserica Sfantul Antoniu din Izmir pe parintele Adriano Francini, a anuntat un oficial al politiei locale. Agresorul l-a lovit cu un cutit in zona abdomenului pe parintele Francini, in varsta de 60 de ani. Viata preotului nu este in pericol, a mai precizat oficialul politiei.

"Inca nu stim de ce a fost atacat", a subliniat el.

Potrivit agentiei Anatolia, atacatorul a fost retinut avand asupra sa si cutitul pe care l-a folosit in tentativa de asasinat.

Acesta este ultimul atac dintr-o serie de agresiuni care ii vizeaza pe preotii si misionarii crestinii din Turcia, tara majoritar musulmana, dar oficial laica. La 18 aprilie, trei protestanti, un misionar german si doi turci dintr-o comunitate evanghelica locala, au fost atacati si li s-a taiat gatul la Malatya (est). Procesul celor cinci tineri turci acuzati de crima, alaturi de alti doi complici, a inceput in noiembrie in acest oras.

