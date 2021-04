Toti cei sapte catolici, intre care cinci preoti, rapiti in Haiti la inceputul lui aprilie au fost eliberati

"Ne-am reintalnit confratii, calugaritele si membrii familiei preotului Jean Anel Joseph, care se afla intr-o stare de sanatate buna", a anuntat institutul misionar intr-un comunicat.Institutia nu precizeaza daca acesti catolici au fost eliberati in urma platii vreunei rascumparari.Trei dintre cei sapte catolici au fost eliberati in urma cu o saptamana, intr-o tara cangrenata de insercuritate si rapiri.Cinci haitieni si doi francezi, intre care si preoti, au fost rapiti in Haiti , la inceputul lunii aprilie, la Croix-des-Bouquets, in apropiere de capitala haitiana Port-au-Prince, in timp ce "se duceau la instalarea unui nou preot", iar rapitorii cer o rascumparare in valoare de un milion de dolari in schimbul eliberarii acestora