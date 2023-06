Presa rusa: Moscova a avut un motiv ascuns pentru suspendarea CFE

Anuntul Rusiei de suspendare a participarii la Tratatul privind Fortele Conventionale in Europa (CFE) este o tactica a Kremlinului pentru a obtine revizuirea acestuia si pentru a pune bete in roate proiectului american de scut antiracheta, apreciaza presa rusa de luni.

"Aceasta decizie este o replica a Kremlinului la refuzul Occidentului de a adapta acest acord depasit" si un mijloc de a "determina Occidentul sa semneze un acord adaptat", analizeaza cotidianul Kommersant, citat de NewsIn.

Moscova reproseaza tarilor NATO ca nu au ratificat o versiune a tratatului revizuit in 1999 la Istanbul pentru a lua in calcul disparitia Pactului de la Varsovia. Varianta revizuita permitea includerea in tratat a fostelor tari socialiste din Europa de Est, precum Polonia, Bulgaria sau Ungaria.

"Acesta nu este insa unicul scop al Moscovei", adauga Kommersant. "Scopul este, inainte de toate, o replica la planurile americane de a instala un scut antiracheta in Cehia si Polonia".

Suspendandu-si participarea la acest tratat, Moscova dauneaza indirect planurilor americane "suscitand temeri printre europeni" cu acest anunt, adauga cotidianul economic.

Pentru Izvestia, "Rusia pune sub semnul intrebarii CFE nu pentru a-i pune capat, ci dimpotriva, pentru ca acordul sa fie in sfarsit respectat de catre toti participantii".

"Astazi, cel mai mare pericol din punctul de vedere al militarilor este aceasta zona cenusie", care nu se supune CFE, formata din tari aflate altadata sub influenta sovioetica, precum Polonia si tarile baltice, adauga cotidianul.

"Rusia doreste foarte mult mentinerea CFE. Sau mai degraba aplicarea sa. Pentru ca toate limitarile continute in tratat sa fie aplicate de toti participantii si ca la frontierele Rusiei sa nu apara subit baze NATO. Nu am reusit acest lucru cu metodele delicate ale diplomatiei. Asa ca de acum folosim alte metode", incheie cotidianul guvernamental.

"Rusia demonstreaza NATO ca nu vorbeste ca sa se afle in treaba", titreaza pe prima pagina Nezavissimaa Gazeta, vazand in acest anunt de retragere din tratat un "ultimatum" al Moscovei pentru a obtine revizuirea acestuia.

Nemultumita de o prezenta din ce in ce mai accentuata a NATO la frontierele sale, Rusia si-a pus in aplicare sambata amenintarile de a-si suspenda participarea la tratatul CFE, care limiteaza desfasurarea de arme in Europa.

Pe de alta parte, un oficial din Ministerul rus al Apararii a declarat, luni, ca retragerea Rusiei din Tratatul privind Fortele Conventionale din Europa (FCE), care limiteaza desfasurarea de arme pe continent, nu va avea drept efect imediat o consolidarea a prezentei sale militare la frontiera europeana.

"Pentru moment, nu exista nevoia de a ne consolida radical prezenta militara in directia vreunui sector din Europa. In orice caz, nu imediat", a declarat oficialul, sub acoperirea anonimatului, agentiei militare Interfax-AVN.

"Cat despre modul cum va evolua situatia, vom vedea, tinand cont de fapul ca politica NATO, condusa de Statele Unite, devine din ce in ce mai imprevizibila", a mai spus oficialul.

