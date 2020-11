Presedintele Adunarii Generale a ONU denunta ineficienta Consiliului de Securitate: De nenumarate ori a esuat in a mentine pacea

"De nenumarate ori, Consiliul de Securitate a esuat in responsabilitatea sa de a mentine pacea si securitatea internationale", a declarat fostul ministru turc, fara a oferi exemple concrete. "Interesele concurente ale membrilor sai si recurgerea frecventa la dreptul de veto au limitat eficienta Consiliului de Securitate", a adaugat el.Aceste critici la adresa unei institutii care nu a fost reformata de decenii se adauga celor formulate de presedintele francez Emmanuel Macron , care a estimat intr-un interviu acordat luni mass-media Le Grand Continent ca aceasta institutie "nu mai produce solutii utile"."Chiar si in cazul unora dintre cele mai urgente crize umanitare, Consiliul nu a putut aduce un raspuns oportun si adecvat. Este un grav regres in raport cu principiile fondatoare ale ONU si cu eforturile noastre pentru construirea unei lumi pasnice", a continuat Volkan Bozkir. "Daca ONU are nevoie de reforme mult mai profunde, este evident ca reforma Consiliului de Securitate este un imperativ inevitabil, in acelasi timp dificil si esential", a insistat el.Dupa declansarea pandemiei de COVID-19 la inceputul anului, Consiliul de Securitate a avut foarte putine reuniuni consacrate virusului. El a avut nevoie de mai mult de trei luni pentru a depasi divergentele intre SUA si China pentru a putea adopta pe 1 iulie o rezolutie ce indeamna la mai multa cooperare internationala si la sustinerea unui apel al secretarului general la un armistitiu in tarile in conflict, pentru a facilita lupta impotriva pandemiei.In timpul dezbaterii, cei 193 de membri ai ONU trebuie sa discute despre recurgerea la dreptul de veto, privilegiul celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate (SUA, China, Rusia , Franta si Regatul Unit), despre extinderea instantei, despre reprezentativitatea regionala si metodele sale de lucru.Consiliul de Securitate, care poate decide asupra unor sanctiuni internationale si a unei recurgeri la forta in lume, numara 15 membri: in afara de cei cinci membri permanenti, zece membri nepermanenti pentru un mandat de doi ani, dintre care jumatate sunt reinnoiti in fiecare an.