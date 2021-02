Presedintele Algeriei a dizolvat Adunarea populara nationala si a remaniat guvernul

Tebboune "a semnat un decret prezidential care dizolva Adunarea populara nationala", al carei mandat urma sa expire in 2022, a declarat televiziunea, conform AFP.Nu a fost stabilita inca nicio data pentru scrutin, dar clasa politica mizeaza pe luna iunie.Conform Constitutiei, alegerile trebuie sa aiba loc in termen de trei luni. In cazul in care aceste alegeri nu pot fi organizate inainte de acest termen, scrutinul poate fi amanat pentru o singura perioada de trei luni.CITESTE SI: Accident teribil in Algeria: 20 de oameni au murit pe loc, iar alte 11 au fost grav ranite Cei 462 de membri ai camerei inferioare a parlamentului Algeriei sunt alesi direct de populatie, in timp ce membrii (144) camerei superioare - Consiliul Natiunii - sunt alesi indirect prin vot secret (doua treimi) si de catre presedintele tarii (o treime).Tot duminica, presedintele a efectuat o remaniere partiala a guvernului, foarte asteptata, dar fara schimbari majore de echipa, in ajunul implinirii a doi ani de la lansarea miscarii de protest populare Hirak, care l-a alungat de la putere pe presedintele Abdelaziz Bouteflika.Premierul Abdelaziz Djerad, desi criticat, ramane in functie, precum si detinatorii de ministere importante, conform listei publicate de Presedintia Republicii.Atat dizolvarea camerei inferioare a parlamentului, cat si remanierea guvernamentala au fost anuntate de presedinte inca de joi, intr-un discurs programat. Tot atunci, pentru a raspunde crizei politice care zguduie Algeria, Tebboune a decretat o gratiere prezidentiala pentru saizeci de prizonieri de opinie, un gest de calmare adresat miscarii Hirak, care in continuare contesta regimul de la Alger. De atunci, cel putin 35 de detinuti au fost eliberati, potrivit Comitetului National pentru Eliberarea Detinutilor (CNLD).