Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a remaniat sase ministri. Care sunt motivele care au dus la aceste schimbari

Anuntul a surprins majoritatea observatorilor, singurul ministru a carui schimbare era asteapta fiind seful diplomatiei, Ernesto Araujo, criticat pentru obstructionarea importului de vaccinuri ca urmare a relatiilor sale proaste cu China Intrat in cea de-a doua parte a mandatului sau de patru ani, presedintele Bolsonaro se confrunta cu presiuni din ce in ce mai mari din partea parlamentului si critici din toate directiile pentru abordarea haotica a crizei sanitare. Brazilia este a doua tara dupa SUA in privinta numarului victimelor, cu aproape 314.000 de decese provocate de pandemia de COVID-19 si peste 2.500 de decese in medie pe zi timp de o saptamana.Cu doua saptamani in urma a avut loc o alta schimbare importanta, a patra in mai putin de un an la conducerea ministerului sanatatii, generalul Eduardo Pazuello fiind inlocuit de cardiologul Marcelo Queiroga.Remanierea de luni ii permite presedintelui sa se apropie de Centrao, un grup informal de parlamentari centristi care si-au negociat sprijinul in schimbul unor posturi importante.In acest context a fost numita deputata Flavia Arruda in functia de ministru pentru dialogul cu parlamentul in cadrul secretariatului guvernului. Deputata ce apartine Centrao este a treia femeie din totalul de 22 de ministri.Dar schimbarea pentru care a insistat cel mai mult Centrao a fost la ministerul de externe."S-au facut multe greseli in combaterea pandemiei, una dintre ele fiind lipsa unor relatii diplomatice productive cu tari care ar fi putut colabora cu Brazilia in acest moment de criza", a criticat saptamana trecuta presedintele Senatului, Rodrigo Pacheco.Personaj capricios, Ernesto Araujo, in varsta de 53 de ani, a fost unul dintre cei mai entuziasti membri ai aripii ideologice a guvernului Bolsonaro, un critic ferm al globalizarii si un admirator fervent al fostului presedinte american Donald Trump , care a criticat neincetat marxismul cultural ce a "influentat dogma stiintifica a incalzirii globale".Araujo a deranjat adesea China "maoista" prin declaratiile sale provocatoare, in pofida faptului ca Beijingul este primul partener comercial al Braziliei.In octombrie 2020, Araujo a declarat ca pentru el nu constitue o problema izolarea diplomatica a Braziliei."Da, Brazilia vorbeste despre libertate in toata lumea. Daca asta face din noi un paria, haideti sa fim acest paria", a declarat seful diplomatiei in fata unui rup de viitor diplomati brazilieni.A fost in cele din urma inlocuit de Carlos Alberto Franco Franca, fost ambasador descris drept un "diplomat discret" de cotidianul Folha de S. Paulo.Daca plecarea lui Araujo era previzibila, cea a lui Fernando Azevedo e Silva de la ministerul apararii a fost o surpriza. Intr-o scurta declaratie, acesta a spus ca a fost "complet loial" presedintelui Bolsonaro, dar a dorit, de asemenea, sa sublinieze eforturile sale de a "pastra armata ca institutie de stat".Surse citate de ziarul O Globo dezvaluie ca ministrul apararii s-a simtit inconfortabil din cauza protestelor activistilor pro-Bolsonaro nostalgici ai dictaturii militare (1964-1985), care au cerut o "interventie" a armatei impotriva parlamentului si a Curtii Supreme."Motivul acestei plecari nu este clar, fie presedintele vrea sa dea acest post unui aliat politic, fie au avut o divergenta serioasa", a opinat Mauricio Santoro, politolog in cadrul universitatii de stat din Rio de Janeiro.Noul ministru al apararii se afla deja la guvernare. Generalul Walter Braga Netto paraseste astfel functia de ministru al Camerei Civile (portofoliu ce asigura asistenta directa sefului puterii executive in coordonarea actiunilor guvernamentale, cu atributii in evaluarea propunerilor legislative n.r.). Postul sau este ocupat de un alt general, Luiz Eduardo Ramos, inlocuit de Flavia Arruda.Ministrul justitiei, Andre Mendonca, revine in functia de procuror general, presedintele Jair Bolsonaro numind la justitie un fost ofiter de politie, Anderson Gustavo Torres.