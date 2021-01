Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, desemnat Personalitatea anului 2020 in Crima Organizata si Coruptie

Proiectul de raportare a criminalitatii organizate si coruptiei, fondat in 2006, a decis saptamana aceasta ca titulatura sa ii revina liderului populist."Acest premiu are menirea de a promova responsabilizarea prin aducerea in prim plan a celor judecati ca au facut cele mai multe lucruri pentru a consolida coruptia si complicitatea politica ce deseori o acompaniaza", a transmis intr-un comunicat Drew Sullivan, co-fondator si publisher la Organized Crime and Corruption Reporting Project.Intr-un an in care concurenta a fost una "istorica", un juriu independent l-a ales pe Jair Bolsonaro."Votat in plin scandal << Lava Jato >> drept candidat anti-coruptie, Bolsonaro in schimb s-a inconjurat de figuri corupte, a folosit propaganda pentru a-si promova agenda populista, a subminat sistemul de justitie si a purtat un razboi distructiv impotriva regiunii Amazon care a dus la imbogatirea unora dintre cei mai rai proprietari de terenuri din tara".Anul acesta, Bolsonaro i-a intrecut la limita pe presedintele american Donald Trump si pe omologul turc, Recep Erdogan, care au facut uz de propaganda, au subminat statul de drept si au afectat semnificativ democratia in tarile lor.Pana la finalul lui 2020, anchetele publicate de OCCRP au contribuit la returnarea a peste 7,3 miliarde de dolari, fonduri obtinute ilicit."Avem planuri mari pentru 2021 si nu ne vom opri pana ce nu vom obtine viziunea unei lumi in care vietile, modul de viata, si democratia nu sunt amenintate de crima si coruptie", a mai spus Sullivan.In 2019, titlul de "Personalitatea anului in Crima Organizata si Coruptie" a fost obtinut de prim-ministrul maltez Joseph Muscat.OCCRP este o retea de centre de investigatii, mass-media si jurnalisti care opereaza in Europa de Est, Caucaz, Asia Centrala si America Centrala.