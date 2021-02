Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, vrea autorizarea unui spray nazal israelian anti-COVID

"Am fost informat ca noile doze de vaccin nu au sosit. Vom fi nevoiti sa intrerupem campania maine", a scris el pe Twitter Eduardo Paes a adaugat ca vaccinarile vor fi reluate saptamana viitoare odata cu sosirea dozelor de CoronaVac, produs de laboratorul chinez Sinovac impreuna cu Institutul Butantan din Sao Paolo.Cu aproape 18.000 de decese cauzate de coronavirus , Rio de Janeiro este al doilea oras brazilian ca numar de victime, dupa Sao Paolo, de doua ori mai populat.Rio este si capitala statului brazilian cu cea mai mare rata de mortalitate din tara, cu 268 de decese la 100.000 de locuitori, fata de 318/100.000 la Manaus, capitala statului Amazonas (nord), care traverseaza de mai multe o saptamani o situatie sanitara critica.Municipalitatea a anulat carnavalul de la Rio, ce urma sa se desfasoare in aceasta saptamana, si a interzis adunarile festive intre 12 si 22 februarie.Dupa un demaraj lent, campania de vaccinare a fost intrerupta saptamana trecuta in mai multe orase din Brazilia , a doua cea mai indoliata tara din lume, cu peste 239.000 de decese.Lovita de un al doilea val foarte virulent, Brazilia a autorizat pana acum doar doua vaccinuri, CoronaVac si cel produs de AstraZeneca Din cei 212 milioane de brazilieni, peste 5 milioane au primit deja cel putin o doza de vaccin.Luni, presedintele Jair Bolsonaro a declarat ca Brazilia doreste sa utilizeze de urgenta un spray nazal anti-coronavirus dezvoltat in Israel si descris de premierul acestei tari, Benjamin Netanyahu, drept un 'medicament miracol'."EXO-CD24 este un spray nazal dezvoltat de centrul medical israelian Ichilov si care are o eficacitate de aproape 100% (...) impotriva cazurilor grave de COVID", a scris el pe Twitter, la doua zile dupa ce a discutat telefonic cu Netanyahu."O cerere de autorizare de urgenta a acestui medicament va fi trimisa (autoritatii sanitare de reglementare) Anvisa", a mentionat Bolsonaro.Centrul medical israelian Ichilov a publicat acum doua saptamani un comunicat despre un test clinic de faza 1 cu privire la EXO-CD24, un preparat administrat prin inhalare si care ar trata simptomele pulmonare provocate de COVID-19.Cercetatorul aflat la originea studiilor, Nadir Arber, a afirmat ca a administrat EXO-CD24 unui numar de 30 de pacienti - cu forme moderate sau severe de COVID-19 - si ca 29 dintre ei "au iesit din spital" in termen de "3 pana la 5 zile". Cel de-al 30-lea a avut nevoie de mai mult timp, dar s-a restabilit si el.Totusi, cercetatorii nu au mentionat daca au administrat un placebo unui grup de control si nu au publicat un studiu detaliat intr-o revista stiintifica, validat de alti specialisti.