Amenda de 3.500 de dolari pentru presedintele chilian dupa un selfie pe plaja. Sebastian Pinera nu purta masca

Chile a impus masuri stricte privind purtarea mastii in toate locurile publice, iar nerespectarea lor se pedepseste cu sanctiuni care merg de la amenzi pana la pedepse cu inchisoarea.Pinera si-a cerut scuze si si-a recunoscut greseala la scurt timp dupa ce selfie-ul a aparut pe retelele sociale la inceputul lunii decembrie.Presedintele chilian a explicat ca mergea singur de-a lungul plajei din apropierea casei sale, in elegantul oras chilian Cachagua, cand o femeie l-a recunoscut si i-a cerut sa faca o fotografie impreuna.In selfie, presedintele Sebastian Pinera si femeia stau foarte aproape unul de celalalt, intr-o zi insorita, fara a purta masti.Presedintele Pinera, care este predispus la gafe, a fost fotografiat la o petrecere cu pizza anul trecut, in noaptea in care la Santiago izbucneau protestele impotriva inegalitatilor sociale. Mai tarziu, el a fost vazut pozand in piata care fusese centrul manifestatiilor dupa ce pandemia i-a obligat pe protestatari sa ramana acasa.Pandemia de COVID-19 a atins apogeul in Chile in lunile mai si iunie, in timpul iernii in emisfera sudica. Epidemia s-a domolit in noiembrie, dar in prezent numarul contaminarilor este in crestere, ceea ce a determinat autoritatile sa impuna noi masuri restrictive.Chile a raportat un total de 581.135 de cazuri de contaminare de la debutul epidemiei noului coronavirus in luna martie, precum si 16.051 de decese cauzate de COVID-19.