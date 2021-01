Presedintele Comisiei Europene, reactie dura dupa evenimentele din SUA: "Ceea ce s-a intamplat la Washington este ingrozitor si revoltator"

"Totusi, faptul ca in aceeasi noapte Joe Biden a fost confirmat drept viitorul presedinte american arata cat de solida este democratia americana. Acum Joe Biden are in fata o sarcina dificila. El trebuie sa aduca pace si unitate; el trebuie sa uneasca divizarile profunde si sa trateze marile probleme ale viitorului - depasirea pandemiei, modul de a depasi criza economica globala cauzata de aceasta pandemie, protejarea planetei noastre de schimbarile climatice, modul de avansare a digitalizarii si, mai presus de orice, modul de consolidare a democratiei", a declarat Ursula von der Leyen intr-un mesaj video.Ea a exprimat disponibilitatea Europei de a lucra indeaproape cu noul presedinte al SUA in toate dosarele prioritare."Dupa acesti patru ani foarte arizi la care am asistat, acum asteptam cu nerabdare patru ani fertili de dialog, cooperare si buna colaborare", a incheiat sefa executivului UE.Sute de sustinatori ai lui Donald Trump au luat cu asalt, miercuri, Capitoliul din Washington intr-o tentativa de a opri procedura de certificare a victoriei democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA din 3 noiembrie, confruntandu-se cu politia la sediul Congresului american. Aceste confruntari au cauzat moartea a cinci persoane, printre care un ofiter de politie.CITESTE SI: