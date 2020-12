Presedintele Curtii Constitutionale din Ucraina, suspectat de influentarea unui martor

"Oleksandr Tupitski este suspectat ca, in folosul personal, a influentat un martor, pentru ca acesta sa renunte la depunerea marturiei sau sa depuna o marturie mincinoasa" intr-un dosar penal, a facut cunoscut pentru AFP serviciul de presa al Procuraturii Generale, fara alte precizari.Procuratura i-a trimis presedintelui tarii, Volodimir Zelenski , "o cerere" in vederea suspendarii magistratului. Presedintia de la Kiev nu a comentat aceasta solicitare.Oleksandr Tupitski, care a fost convocat la procuratura pentru a fi interogat in cursul diminetii si nu s-a prezentat, "a depus de trei ori in anii 2018 si 2019 marturii mincinoase" la Procuratura Generala in cadrul unui dosar penal legat de o uzina din estul tarii, a adaugat serviciul de presa.La randul sau, Curtea Constitutionala a declarat deja, intr-un comunicat, ca eventuala lui suspendare va fi "contrara" Constitutiei.Legea fundamentala nu prevede suspendarea unui judecator de la Curtea Constitutionala, dar autorizeaza destituirea acestuia cu o decizie votata de majoritatea membrilor Curtii. "Niciun alt organ sau responsabil nu poate lua o asemenea decizie", a subliniat comunicatul.Aceasta afacere scoate la lumina criza profunda a sistemului judiciar din Ucraina, cangrenat de coruptie si subminat de mai multe incercari nereusite de reforma.La sfarsitul lui octombrie, Oleksandr Tupitski a anulat o parte din legile anticoruptie in vigoare de mai multi ani, considerandu-le prea severe. Foarte controversata si apreciata ca o "amenintare pentru securitatea nationala" de catre seful statului, decizia a avut un puternic rasunet in Ucraina si in randul partenerilor sai occidentali.De asemenea, decizia a afectat un nou acord de imprumut de 5 miliarde de dolari cu FMI, acord aflat deja in impas din cauza ingrijorarilor legate de ritmul reformelor in Ucraina si de independenta Bancii centrale.CITESTE SI: