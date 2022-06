Presedintele egiptean condamna raidurile israeliene

Hosni Mubarak, presedintele Egiptului, a avut o intrevedere oficiala cu Ehud Olmert, prim-ministrul Israelului.

In opinia lui Mubarak, actiunile militare israeliene recente care au dus la moartea a patru palestinieni si arestarea altor patru in Ramallah sunt inacceptabile si violentele dintre cele doua state trebuie sa ia sfarsit cat mai curand.

Potrivit unui comunicat oficial, "presedintele a subliniat in timpul discutiilor cu prim-ministrul Olmert ca Egiptul respinge astfel de acte violente", atitudine care a fost vizibila si in timpul unei transmisiuni televizate a unei discutii dintre cei doi lideri care s-au intalnit in Sharm el-Sheikh.

"Presedintele Mubarak considera ca securitatea Israelului nu se bazeaza exclusiv pe forta militara si militeaza pentru evitarea practicilor care zadarnicesc eforturile pentru pace", completeaza agentia egipteana MENA.

(N. M.)

