Presedintele francez Emmanuel Macron si sotia sa au fost vaccinati impotriva COVID-19. Anuntul, pe retelele de socializare

Comme Brigitte et moi, comme 25 millions de Francais deja, vaccinons-nous! Pour nous proteger, pour proteger nos proches. Prenez rendez-vous sur https://t.co/tWTeKkRasd. https://t.co/S5ATCvssiS - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2021

Vaccine! - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2021

"La fel ca Brigitte si cu mine, ca 25 de milioane de francezi deja, sa ne vaccinam!Pentru a ne proteja, pentru a-i proteja pe cei dragi", a scris seful statului francez pe Twitter, dupa un prim mesaj care indica doar: "vaccinat!"Si pe Facebook , presedintele a postat un mesaj prin care informa ca s-a vaccinat.Emmanuel Macron, in varsta de 43 de ani, a primit serul in timp ce vaccinarea a fost deschisa de luni in Franta pentru toti adultii, indiferent de varsta, la mai mult de cinci luni dupa infectare, in conformitate cu recomandarile autoritatilor sanitare de a astepta cel putin trei luni.Seful statului francez nu a precizat ce vaccin i-a fost injectat. El a fost testat pozitiv pe 17 decembrie si sotia sa sapte zile mai tarziu.