Presedintele israelian l-a mandatat pe liderul opozitiei Yair Lapid cu formarea unui nou guvern

"Am vorbit cu Yair Lapid si i-am spus ca ii acord mandatul pentru formarea guvernului", a declarat Rivlin in timpul unui discurs sustinut de la rezidenta oficiala de la Ierusalim.Termenul limita acordat lui Benjamin Netanyahu in urma alegerilor legislative din 23 martie pentru a forma o coalitie de guvernare a expirat miercuri fara ca premierul sa reuseasca sa adune o majoritate de 61 de deputati din cei 120 ai Knessetului (parlamentul), in vederea formarii unui "guvern de dreapta", dupa cum dorea el.In ultimele saptamani, Benjamin Netanyahu a incercat sa formeze un guvern de dreapta cu aliatii sai din partidele ultraortodoxe, cu dreapta radicala Yamina si formatiunile politice ale "sionismului religios" de extrema dreapta. In pofida acestor eforturi, contorul politic s-a oprit la 59 de deputati, cu doi deputati mai putin decat majoritatea parlamentara de care avea nevoie.Dupa acest esec, care nu inseamna deocamdata sfarsitul domniei celui mai longeviv dintre premierii Israelului, presedintele Rivlin avea trei zile pentru a decide urmarea acestui "foileton politic", care dureaza de doi ani, si a scoate tara sa din criza.Rivlin l-a primit miercuri dimineata pe liderul opozitiei Yair Lapid, precum si pe Naftali Bennett, liderul formatiuni de dreapta radicale Yamina, care i-au cerut fiecare mandatul pentru formarea viitorului guvern.In paralel, presedintele le-a cerut partidelor sa-i prezinte potentiali candidati. "Din recomandarile primite a devenit clar ca deputatul Lapid are cele mai mari sanse sa formeze un guvern", a declarat presedintele israelian.Lider al formatiunii centriste Yesh Atid ("Exista un viitor"), clasat pe locul doi cu 17 de deputati in urma alegerilor legislative, Yair Lapid vrea sa formeze un "guvern de uniune nationala" care sa reuneasca dreapta, centrul si stanga, pentru a-l putea inlatura de la putere pe Netanyahu, judecat in prezent pentru "coruptie" si "frauda" in mai multe dosare.Daca opozitia reuseste sa formeze un guvern, o pagina din istoria Israelului se va incheia odata cu plecarea din fruntea guvernului a lui Benjamin Netanyahu, care s-a mentinut ultimii 12 ani la putere. In caz contrar, exista riscul ca israelienii sa revina la vot pentru a cincea oara in putin peste doi ani.