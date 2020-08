Presedintele libanez Michel Aoun indeamna la declararea Libanului drept "stat laic"

"Pentru ca eu sunt convins ca doar un stat laic este capabil sa protejeze pluralismul, sa il mentina transformandu-l in unitate reala, eu cer ca Libanul sa fie declarat stat laic", a spus Aoun intr-un discurs adresat libanezilor cu ocazia centenarului Libanului.El s-a angajat sa indemne la "dialog autoritatile religioase si liderii politici, pentru a ajunge la o formula acceptabila pentru toti si care sa poata fi pusa in aplicare prin amendamente constitutionale potrivite".In timp ce el este respins de miscarea de contestare, seful statului a recunoscut ca "tineretul libanez cheama la schimbare", adaugand ca "a venit momentul" pentru modificarea sistemului politic.Emmanuel Macron, primul sef de stat care s-a deplasat in Liban dupa explozia sangeroasa ce a avut loc pe 4 august in portul din Beirut, i-a indemnat pe liderii politici libanezi sa intreprinda reforme politice vitale.Asteptat din nou luni seara la Beirut, presedintele francez a evocat vineri "constrangerile unui sistem confesional" care au dus la "o situatie in care nu exista practic o reinnoire (politica) si unde se inregistreaza practic o imposibilitate de a desfasura reforme".Liderul puternicei miscari pro-iraniene Hezbollah, Hassan Nasrallah, aliat al partidului prezidential, Curentul Patriotic Liber, a anuntat duminica aceasta ca formatiunea sa este dispusa sa discute un nou "pact politic" in Liban, unde diferite comunitati religioase isi impart puterea.Michel Aoun a recunoscut ca sistemul confesional "a devenit un obstacol in calea oricarei dezvoltari (...), a oricarei reforme si a oricarei lupte impotriva coruptiei" si este chiar "generator de conflicte".