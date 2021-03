Presedintele Paraguayului a cerut demisia Guvernului dupa manifestatii violente in strada. Oamenii protesteaza fata de masurile anti-pandemie

Protesters clashed with police in Paraguay's capital, Asuncion, late on Friday as anger over the government's handling of the coronavirus crisis boiled onto the streets and forced the resignation of the country's top health official. https://t.co/I7Wb0kzX6v - New York Times World (@nytimesworld) March 6, 2021

🇵🇾Huge demonstration last night in Paraguay against the management of the Covid crisis by the President of the Country. The demonstration turned into a riot. The Ministry of Health was forced to resign. pic.twitter.com/myNYp0tBTF - Mr. Wolf (@mole_cola) March 6, 2021

Intr-un mesaj adresat natiunii, Mario Abdo Benitez a indicat ca vor avea loc schimbari de persoane la conducerea a trei ministere si a cabinetului civil al presedintiei. El a declarat ca va face cunoscute numele noilor responsabili in curand."Sunt constient ca cetatenii asteapta schimbari si le voi face", a afirmat seful statului intr-un discurs televizat. "Voi numi noi ministri la ministerele sanatatii, femeilor, educatiei si la cabinetul civil si vom continua in aceasta saptamana sa studiem alte schimbari", a spus el.Ministrul sanatatii, Julio Mazzoleni, si-a anuntat demisia de vineri, dupa o intalnire cu presedintele Abdo.Julio Mazzoleni a fost aspru in ultimele zile de parlamentari si de sindicatele lucratorilor din domeniul sanatatii. Senatul adoptase joi cu 30 de voturi din 45 o rezolutie prin care i se cerea sa se retraga.Vineri, manifestatiile in semn de protest fata de modul in care executivul gestioneaza pandemia si cerand demisia presedintelui Abdo au degenerat in jafuri si ciocniri cu politia Altercatiile s-au soldat cu 21 de raniti, potrivit unor informatii prezentate sambata de surse medicale.n incidentele de vineri, mai multe grupuri au jefuit magazine si au spart geamurile masinilor parcate.Pompierii au trebuit sa intervina pentru a opri un incendiu in cladirea Ministerului Economiei declansat de cocktailuri Molotov.Tineri manifestanti au patruns si in sediul politiei pe care l-au devastat, au declarat la televiziune purtatori de cuvant ai fortelor de ordine.Sambata, circa 5.000 de persoane au manifestat din nou la Asuncion, de aceasta data fara incidente. Participantii au scandat "Abdo demisia!", afirmand ca presedintele si echipa lui sunt un "guvern corupt".Pandemia de coronavirus este in plina expansiune in Paraguay.Bilantul oficial anuntat sambata a raportat 165.811 cazuri de contaminare cu coronavirusul si 3.278 de decese pentru o populatie de peste 7 milioane de locuitori.