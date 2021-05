Presedintele Rwandei a facut apel la "sprijin mondial si urgent" in fata "crizei umanitare" generata de eruptia vulcanului Nyiragongo

Conform cifrelor anuntate vineri de autoritatile din provincia Kivu de Nord (nord-estul RDC), aproape 400.000 de persoane au parasit Goma (capitala provinciei), dupa un ordin de evacuare "preventiva" si "obligatorie" emis in ziua precedenta.Riscul producerii unei noi eruptii se mentine ridicat dupa cea care a avut loc la data de 22 mai, fara semne premergatoare. Doua fluxuri de lava uriase s-au scurs pe versantii vulcanului, dintre care unul s-a oprit in suburbiile nord-estice ale Goma."Este imposibil sa nu fi foarte ingrijorat deoarece unele dintre lucrurile care se intampla nu se afla sub controlul nimanui. Tot ce putem face este sa monitorizam in continuare indeaproape" situatia, a declarat Paul Kagame intr-un interviu acordat AFP si France Inter, vineri seara, la Kigali."Oamenii fug in toate directiile, nimeni nu stie unde sa gaseasca refugiu (...) Avem un numar mare care traverseaza granita (cu Rwanda - n.a.). Colaboram cu partea congoleza pentru a gestiona criza umanitara care a rezultat", a continuat Kagame."Avem deja nevoie de sprijin global si urgent pentru a continua monitorizarea, pentru a afla ce se intampla", a adaugat seful statului.Rwanda a suferit la randul sau daune cauzate de eruptie, in orasul de frontiera Gisenyi si in districtul Rubavu, care il adaposteste, unde "casele au fost distruse de cutremure (...) si oamenii au fost stramutati", a mai subliniat Kagame."Gestionam lucrurile imediate si urgente. Exista si altele, la care raspundem pe parcurs si altele pe care le luam in considerare. Daca lucrurile se inrautatesc, ce vom face?", a continuat seful statului, subliniind existenta unor "mijloace limitate" pe termen lung.Pe partea ruandeza a fost infiintata tabara rudimentara Rugerero, la aproximativ zece kilometri de frontiera, de catre autoritatile ruandeze si Agentia ONU pentru Refugiati (UNHCR).Aproximativ 3.000 de refugiati au ajuns la Rugerero, a declarat vineri pentru AFP un oficial guvernamental care a dorit sa ramana anonim, adaugand ca numarul acestor persoane continua sa creasca.Orasul Goma, situat in estul RDC a fost neobisnuit de linistit si in mare parte lipsit de locuitori, vineri dimineata, a doua zi dupa evacuarea "preventiva" dispusa de autoritati de teama unei noi eruptii a vulcanului Nyiragongo.Autoritatile au avertizat asupra "prezentei magmei sub zona urbana din Goma, cu extindere sub lacul Kivu", cu posibilitatea "unei eruptii pe uscat sau sub lac, fara niciun semn premergator".Guvernul a transmis ca doreste "sa mentina in siguranta populatiile care traiesc in calea (posibilelor) fluxuri de lava", avertizand ca revenirea lor nu va avea loc decat "atunci cand amenintarea va disparea complet".O echipa de experti a urcat joi in varful vulcanului, pe marginile craterului, "pentru a evalua riscurile si masurile ce trebuie luate".Riscurile sunt in prezent de patru tipuri, potrivit autoritatilor: cutremure repetate, o toxicitate a aerului si a apei din cauza cenusii dispersate in atmosfera, o "eruptie secundara" cu lava care iese direct din sol in oras si "scenariul de dezastru" al exploziei unui "buzunar de gaz sub lacul Kivu, in urma contactului cu magma".Regiunea Goma este o zona cu activitate vulcanica intensa, cu sase vulcani, printre care Nyiragongo si Nyamuragira, cu inaltimi de 3.470 de metri, respectiv 3.058 de metri.