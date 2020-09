Presedintele SUA Donald Trump a anuntat nominalizarea judecatoarei Amy Coney Barrett la Curtea Suprema

"Este a treia nominalizare pe care o fac (pentru Curtea Suprema) si este un moment maret", a declarat Donald Trump din gradinile Casei Albe. "In aceasta seara am onoarea sa o nominalizez la Curtea Suprema pe una din juristele cele mai stralucite si mai talentate ale tarii" a afirmat presedintele, evidentiind "loialitatea impecabila" a lui Barrett fata de Constitutie."O sa va descurcati fantastic", s-a adresat presedintele american judecatoarei, care se afla in apropierea sa."Iubesc Statele Unite si iubesc Constitutia SUA", a declarat Amy Coney Barrett intr-o scurta alocutiune in care a omagiat-o pe Ruth Bader Ginsburg, cunoscuta judecatoare progresista al carei deces a dus la vacantarea postului din cadrul Curtii Supreme. Ruth Bader Ginsburg "a castigat admiratia femeilor din tara si din lumea intreaga", a subliniat candidata.Liderul de la Casa Alba a estimat ca nominalizarea judecatoarei Barrett va fi confirmata rapid de catre Senat.Audierile ar urma sa inceapa pe 12 octombrie, fiind de asteptat ca votul in Senat sa aiba loc la sfarsitul lunii octombrie, cu cateva zile inaintea scrutinului prezidential din 3 noiembrie, conform informatiilor aparute in presa americana.Candidatul democrat la functia de presedinte al SUA, Joe Biden , a cerut sambata Senatului sa nu se pronunte asupra nominalizarii judecatoarei Amy Coney Barrett la Curtea Suprema inainte de 3 noiembrie."Senatul nu ar trebui sa se pronunte asupra acestui post vacant" creat prin moartea judecatoarei progresiste Ruth Bader Ginsburg "pana cand americanii nu isi vor alege urmatorul presedinte si urmatorul Congres", a afirmat intr-un comunicat rivalul candidatului republican, la cateva minute dupa anuntul nominalizarii.