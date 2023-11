Presedintele turc propune o noua ordine mondiala

Presedintele turc Abdullah Gul a propus intr-un interviu acordat cotidianului britanic The Guardian, publicat sambata, crearea unei "noi ordini mondiale" dupa conflictul din Caucaz, ordine bazata mai degraba pe cooperare decat pe actiuni "unilaterale", relateaza AFP.

Gul considera ca violentele din Georgia arata ca Statele Unite nu mai pot stabili singure politica globala si ca trebuie sa imparta puterea si cu alte tari.

"Nu cred ca poate fi controlata o lume intreaga dintr-un singur punct", a declarat Gul, referindu-se la rolul Washingtonului. "Exista tari mari, populatii gigantice si o dezvoltare economica incredibila in unele regiuni din lume... Deci ceea ce ar trebui sa facem, in loc sa recurgem la actiuni bilaterale, ar fi sa lucram impreuna, sa luam decizii comune", a adaugat el.

"O noua ordine mondiala, daca pot spune astfel, ar trebui sa vada lumina zilei", a spus el.

Aceste comentarii au intervenit dupa vizita premierului turc Recep Tayyip Erdogan, joi, in Georgia. seful Guvernului de la Ankara a pledat in favoarea unei noi initiative regionale, bazata in special pe o cooperare consolidata in sectorul economic.

Gul a reafirmat in interviu ca aderarea Turciei la Uniunea Europeana reprezinta principala sa prioritate si a dat asigurari ca Ankara poate servi ca punte de legatura intre Europa si regiuni mai instabile din lume.

