De ce nu se grabeste Putin sa-l felicite pe Biden (DW)

Presedintele Rusiei asteapta sa vada cum se va finaliza situatia din SUA Vladimir Putin tace. Nu se grabeste defel sa-l felicite pe Joe Biden pentru castigarea alegerilor din America . Purtatorul sau de cuvant, Dmitri Peskow, a explicat ca este vorba de renumararea voturilor solicitata de presedintele in exercitiu Donald Trump . Dar, desigur, nu despre asta este vorba de fapt.Putin, obsedat sa nu dea niciodata vreun semn de slabiciune, ii arata lui Biden ca, in ciuda sanctiunilor occidentale si a izolarii internationale, el nu se teme sa ramana ferm pe pozitie in fata noului "lider al lumii libere". Biden va fi al cincilea presedinte american din timpul mandatelor lui Putin, primul fiind Bill Clinton . Putin are sentimente amestecate fata de fostul vicepresedinte din vremea administratiei Obama. Pe de o parte, Biden a fost unul din membrii administratiei lui Barack Obama care nu si-a ascuns admiratia fata de Dmitri Medvedev , cel care i-a tinut locul lui Putin in functia de sef de stat in perioada 2008-2012, si a sperat ca Medvedev va concura pentru un al doilea mandat de presedinte. Putin nu uita - unii spun ca nu iarta - astfel de 'scapari'.Pe de alta parte, liderul rus a dispretuit pe fata administratia Obama-Biden, pe care a considerat-o slaba si indecisa. Aceasta s-a opus si a ezitat inainte de adoptarea in Congres a legii numite "Magnitsky Act", prin care pot fi sanctionati politicieni si functionari din lumea intreaga care incalca drepturile omului. I-a permis lui Bashar al-Assad sa foloseasca arme chimice impotriva civililor sirieni, ignorand astfel propriile sale 'linii rosii' iar apoi a privit neputincioasa cum Rusia si-a trimis aviatia militara in Siria pentru a-l salva pe dictatorul sirian. Si mai importanta pentru Putin a fost reactia initiala retinuta a lui Obama la anexarea Crimeei si, ifine, refuzul lui ferm de a inarma armata ucraineana. Administratia Trump a fost cea care a reversat aceasta politica.Deci Putin asteapta acum sa vada daca noua administratie Biden-Harris devine un fel de 'Team Obama 3.0' sau adopta o linie mai dura vizavi de Moscova . Probabil ca isi va da seama relativ repede de noua directie.Echipa lui Biden va fi nevoita in curand sa intre in contact cu conducerea Rusiei, pentru a demara negocierile pe tema noului tratat strategic privind arsenalul nuclear care sa inlocuiasca tratatul START-3 (semnat in 2011 de Obama si Medvedev). Moscova si Washingtonul discuta acum extinderea cu un an a acestei intelegeri. Administratia Trump vrea ca si China , care isi construieste in prezent un masiv arsenal nuclear, sa devina parte a noului tratat atomic. Casa Alba insista ca Putin sa-l convinga pe "partenerul sau strategic" Xi Jinping sa se alature negocierilor. Va continua Biden pe aceeasi linie sau va renunta la cooptarea Chinei? Decizia va semnaliza imediat Kremlinului si lumii intregi daca noua administratie de la Washington va mentine linia dura a republicanilor fata de China. Este un lucru important pentru Putin, care devine tot mai adanc implicat cu Beijingul pe plan mondial.Mai sunt si alte subiecte in care Kremlinul va astepta semnale de la presedintele Biden: Belarus, otravirea lui Alexei Navalnii si Europa, mai cu seama Germania. Va spori noua conducere a SUA presiunile asupra regimului Lukasenko? Din perspectiva lui Putin, pozitia Americii fata de Belarus va arata daca noul sef de stat american este dispus sa se opuna controlarii de catre Moscova a spatiului postsovietic, inclusiv a Ucrainei. Va condamna Biden tentativa de asasinare a liderului opozitiei ruse la fel cum a facut-o UE? Putin crede ca administratia Obama a sprijinit protestele de la Moscova din 2011-2012, in speranta ca va impiedica astfel revenirea lui Putin la Kremlin. Avand in vedere obsesia Kremlinului pentru amenintarea "schimbarilor de regim", sustinute de SUA, atitudinea lui Biden si a colaboratorilor sai fata de Navalnii este de importanta majora pentru Putin.La fel este si pozitia administratiei democrate fata de proiectul energetic Nord Stream 2. Presedintele Trump si Congresul american fac presiuni asupra cancelarei Angela Merkel pentru a abandona conducta de gaz aproape finalizata. Kremlinul vede proiectul ca pe un instrument de presiune economica impotriva Ucrainei, noua conducta urmand sa lase Kievul fara o parte masiva din incasarile pentru tranzitul gazului rusesc pe teritoriul sau. Berlinul a rezistat pana acum presiunilor lui Trump. Mai multi politicieni europeni cred ca Angela Merkel va ajunge mai usor la un compromis cu Biden, dat fiind ca presedintele Trump este extrem de nepopular in randul cancelariilor europene. In acest caz, ar fi vorba de o lovitura serioasa pentru Putin. Dar intrebarea cheie aici este daca Biden va aborda acest subiect sau il va ignora.Putin nu are prea mult de asteptat. Toate aceste intrebari vor primi raspuns la scurt timp dupa inaugurarea noului presedinte american - cu conditia ca echipa lui Biden sa nu se inece in problemele de politica interna si in luptele ideologice din Partidul Democrat. O astfel de situatie ar fi exact pe placul lui Vladimir Putin.Articol publicat pe DeustcheWelle.ro